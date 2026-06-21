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Арина Ковшова завоевала золото в упражнении с обручем на этапе Кубка вызова в Пекине

Арина Ковшова стала победительницей соревнований в упражнении с обручем на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Пекине.

Источник: Sport24

Россиянка набрала 27,900 балла. Серебро завоевала китаянка Ци Ван (27,900), бронза на счету еще одной представительницы России Софии Ильтеряковой (27,700).

Ранее в личном многоборье Ковшова заняла 6-е место, а Ильтерякова выиграла серебряную медаль.