Гимнастка Ильтерякова завоевала три золота и бронзу на Кубке вызова

Ильтерякова одержала победы в упражнениях с мячом (27,8 балла), с булавами (28,6) и с лентой (27,35), а также стала третьей в соревнованиях с обручем (27,7). Ранее Ильтерякова заняла второе место в индивидуальном многоборье.