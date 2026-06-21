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Гимнастка Ильтерякова завоевала три золота и бронзу на Кубке вызова

Гимнастка София Ильтерякова завоевала 3 золота и бронзу на Кубке вызова в Пекине.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россиянка София Ильтерякова завоевала три золотые и одну бронзовую медаль в заключительный день Кубка вызова по художественной гимнастике, который проходил в Пекине.

Ильтерякова одержала победы в упражнениях с мячом (27,8 балла), с булавами (28,6) и с лентой (27,35), а также стала третьей в соревнованиях с обручем (27,7). Ранее Ильтерякова заняла второе место в индивидуальном многоборье.

Арина Ковшова в воскресенье выиграла соревнования с обручем и завоевала бронзу в упражнениях с мячом (27,1).

Россиянки Анна Николаева, Алиса Еремеева, Агата Барекзай, Арина Лавренова и София Солонская заняли второе место в групповых упражнениях с пятью мячами (23,7) и третье в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав (24,65).

Кубок вызова проходил с 19 по 21 июня. Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).