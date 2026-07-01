Российские батутисты отказались от участия в этапе КМ из-за запрета на флаг

«Мы готовились к Кубку мира в Португалии. Но организаторы соревнований сообщили, что из-за позиции португальских властей не смогут обеспечить участие сборной России с национальной символикой, — сказал главный тренер сборной России по прыжкам на батуте Алексей Рыжков. — Нам предложили выступить только в статусе нейтральных спортсменов. Учитывая, что решение Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) не исполняется, сборная отказалась от участия в турнире».