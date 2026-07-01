Российские батутисты отказались от участия в этапе КМ из-за запрета на флаг

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сборная России по прыжкам на батуте отказалась от участия в этапе Кубка мира в Португалии из-за запрета местных властей отечественным спортсменам выступать с национальной символикой. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России.
Турнир состоится
«Мы готовились к Кубку мира в Португалии. Но организаторы соревнований сообщили, что из-за позиции португальских властей не смогут обеспечить участие сборной России с национальной символикой, — сказал главный тренер сборной России по прыжкам на батуте Алексей Рыжков. — Нам предложили выступить только в статусе нейтральных спортсменов. Учитывая, что решение Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) не исполняется, сборная отказалась от участия в турнире».
Ранее пресс-секретарь Федерации гимнастики Германии Торстен Хартманн сообщил ТАСС, что 11 национальных федераций направили письмо в European Gymnastics с просьбой запретить российский флаг и гимн на соревнованиях в Европе. European Gymnastics перенес генассамблею, где должен был обсуждаться вопрос возвращения флага и гимна россиянам.
4 мая исполком European Gymnastics снял санкции с россиян и белорусов. За шесть дней до этого исполком Международной федерации гимнастики снял ограничения с российских спортсменов и допустил их к своим турнирам с флагом и гимном.