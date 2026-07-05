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Калмыкова и Рощина завоевали по две медали на ЧР по спортивной гимнастике

Калмыкова и Рощина завоевали по золоту и серебру на ЧР по спортивной гимнастике.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Анна Калмыкова и Людмила Рощина завоевали по золотой и серебряной медали в заключительный день чемпионата России по спортивной гимнастике, который проходит в Калуге.

Калмыкова с результатом 13,666 балла выиграла соревнования на бревне, Рощина (13,266) стала второй, тройку замкнула Елизавета Ус (13,066).

Рощина завоевала золотую медаль в вольных упражнениях (13,466), Калмыкова (13,433) взяла серебро, третьей стала Александра Ануфриева (12,766).

Соревнования на чемпионате России завершатся 5 июля.