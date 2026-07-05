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Гимнаст Маринов завоевал золотые медали в последний день ЧР в Калуге

Гимнаст Маринов завоевал две золотые медали в последний день ЧР в Калуге.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Гимнаст Даниел Маринов завоевал золотые медали в опорном прыжке и упражнениях на параллельных брусьях на чемпионате России по спортивной гимнастике, который завершился в Калуге.

В соревнованиях в опорном прыжке Маринов набрал 14,300 балла. Второе место занял Арсений Духно (14,266 балла), третьим стал Тимофей Акиньшин (14,066).

В упражнениях на параллельных брусьях Маринов получил 14,500 балла. Второе место занял Иван Куляк (14,000), тройку замкнул Сергей Найдин (13,966).

Найдин выиграл соревнования на перекладине (13,900), второе место занял Савелий Съедин (13,733), третьим стал Духно (13,500).