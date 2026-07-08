Российские гимнастки после скандала в Румынии возвращаются в Европу. Что ждет Борисову и Ковшову в Милане

У Марии Борисовой все же больше опыта, поэтому у нее при чистой работе есть шансы попасть в топ-5 по итогам многоборья и всерьез побороться за медали в финалах отдельных видов. На протяжении сезона спортсменка улучшала свои программы, стабилизировалась и сейчас должна быть в оптимальной форме. У Марии давно не было стартов из-за скандала в Румынии, который нарушил планы нашей команды. Но все же наши гимнастки не первый раз выступают под давлением, поэтому могли адаптироваться к непростым условиям.