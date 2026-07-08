Российские гимнастки после скандала в Румынии возвращаются в Европу. Что ждет Борисову и Ковшову в Милане

На этой неделе в Милане пройдет заключительный этап Кубка мира по художественной гимнастике. Это не классический финал серии, но после основных соревнований будут подводиться итоги всех турниров. Именно из-за этого на этап в Италию прибудут все звезды, которые, уже готовятся к чемпионату мира.
От России поедут Мария Борисова и Арина Ковшова. Изначально была заявлена Ева Кононова, но еще с чемпионата Европы ее беспокоит травма, поэтому с последующих турниров гимнастка снималась. В итоге на замену поставили чемпионку страны в многоборье Арину Ковшову, которая как раз недавно восстановилась. Она неплохо выступила на Кубке вызова, смогла стабилизировать программы и вместе с хорошей работой с предметом начала набирать приличные баллы. Тем не менее в Китае были вопросы по оценкам, там вообще было очень странное судейство, поэтому сложно предположить, как Ковшову оценят в сравнении с мировыми лидерами.
У Марии Борисовой все же больше опыта, поэтому у нее при чистой работе есть шансы попасть в топ-5 по итогам многоборья и всерьез побороться за медали в финалах отдельных видов. На протяжении сезона спортсменка улучшала свои программы, стабилизировалась и сейчас должна быть в оптимальной форме. У Марии давно не было стартов из-за скандала в Румынии, который нарушил планы нашей команды. Но все же наши гимнастки не первый раз выступают под давлением, поэтому могли адаптироваться к непростым условиям.
Интересная борьба будет за лидерство. Уже сейчас очевидно, что первое место в общем зачете за Таисией Онофрийчук с Украины — она шикарно провела первую половину сезона и взяла золото многоборья на всех этапах, в которых принимала участие. Как обычно, ко второй половине сезона у нее идет спад формы. Ее провалы все видели, в том числе и на чемпионате Европы. В данный момент ее состояние — загадка.
Как раз в шикарной форме находится Дарья Варфоломеев из Германии. У нее все наоборот — олимпийская чемпионка разгоняется в начале года, может ошибаться, но умеет подводить себя к главным стартам. Это показал и чемпионат Европы, где даже после болезни гимнастка здорово себя проявила, и недавний кубок в Румынии, где также Варфоломеев показала хорошую подготовку. Поэтому она легко может бороться за лидерство в многоборье.
Давно зрители не видели Стилияну Николову. После достойного выступления на домашнем ЧЕ она брала паузу. Такая же ситуация и у итальянки Софии Раффаэли, которая из-за повреждения отказалась от нескольких турниров. Они обе смогут побороться за места на пьедестале многоборья, если выступят без срывов.
Белоруссию на этом турнире представят Алина Горносько и Дарья Веренич. У Алины больше опыта, ее лучше оценивают судьи, но с таким составом будет сложно взять медаль многоборья, а в отдельных видах Горносько сможет побороться. Интересно посмотреть и на китаянку Зилу Ван, которая досрочно завершила выступления на домашнем Кубке вызова из-за приступа астмы. Она достаточно сильная гимнастка, которую нельзя игнорировать, если речь идет о мировом топе.
В групповых упражнениях от России заявлена команда академии «Небесная грация». На турнире в Милане у них должны быть реальная репетиция чемпионата мира, потому что, помимо знакомых европейский сборных, участие примут сильные бразильянки и китаянки, уровень которых очень высок.
Алена Волкова