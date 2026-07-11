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World Gymnastics поприветствовала решение МОК о снятии санкции с россиян

World Gymnastics приветствует решение МОК снять ограничения в отношении россиян.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) на своем сайте опубликовала заявление, в котором приветствовала решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять рекомендации об ограничениях в отношении россиян.

Исполком МОК во вторник отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских атлетов.

«World Gymnastics приветствует решения, принятые исполнительным комитетом МОК 7 июля, и подчеркивает свою давнюю позицию о том, что спорт должен оставаться независимым от политических соображений и продолжать предоставлять нейтральную площадку, способствующую единству, справедливости, взаимному уважению и солидарности среди спортсменов и спортивных сообществ по всему миру», — говорится в заявлении.

World Gymnastics подчеркивает свою приверженность «тесному сотрудничеству с МОК и олимпийским движением в укреплении единства и целостности международного спорта».

Исполком World Gymnastics 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял исполком Европейского гимнастического союза (European Gymnastics), который отмечал, что его решение должно быть ратифицировано на внеочередном заседании генассамблеи. Вопрос будет рассмотрен 28 июля.

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