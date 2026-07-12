Гимнастка-чемпионка России в последний день КМ взяла медаль и обошла суперчемпионок. И это в самом сложном виде

В Милане завершился последний этап Кубка мира по художественной гимнастике. Это финальный крупный турнир перед чемпионатом мира, поэтому здесь особенно важно показать свои наработки за сезон и встретиться с мировыми лидерами. Заключительный день Кубка принес много сюрпризов.
Мария Борисова, один из лидеров сборной России, осталась без медалей на этом турнире. Она не очень уверенно прошла многоборье, поэтому квалифицировалась только в два финала — мяч и ленту. Первый вид гимнастка сделала неплохо, только подвели перекаты: на них были сбои. В итоге даже без грубых ошибок Мария не смогла конкурировать с мировыми лидерами и заняла 5-е место с 27,900 балла.
В ленте же Борисова стала последней. Она начала очень ярко и мощно, старалась показывать максимум. Но во второй половине снова слишком сильно бросила риск, побежала за ним, вышла за ковер и упала, пока ловила предмет. Лента — один из сильнейших предметов Марии, но здесь из-за этой ошибки гимнастка набрала всего 24,200 балла.
Еще одна россиянка, Арина Ковшова, также прошла в два финала. В булавах она стала только 6-й. Спортсменка сделала все без грубых ошибок, спасала, но из-за шикарных выступлений соперниц 28,500 балла не хватило, чтобы попасть в топ. В ленте же Арина неожиданно взяла серебро, чем порадовала всех болельщиков. До этого турнира гимнастка никак не могла собрать этот вид, постоянно случались ошибки, и, как только поменяли все спорные моменты, Ковшова смогла сделать ее чисто. За вид россиянка набрала 28,300 балла.
Не совсем удачно в многоборье показывала себя Стилияна Николова из Болгарии, однако в последний день получила серебро в булавах и золото в ленте. Гимнастка во второй половине взяла себя в руки и очень уверенно выходила на ковер, делала все наотмашь, что и принесло ей шикарный результат.
Тяжело прошел финальный день и у украинки Таисии Онофрийчук. Помимо того что она прошла не во все финалы, так еще и дважды ей не могли нормально поставить музыку. Спортсменка уже выходила на ковер, вставала в начальную позу — и происходила заминка. Если в обруче это не помешало взять серебро, то мяч совсем не удался.
В Милане особенно тепло принимали лидера сборной Италии, Софию Раффаэли. Видно, как она подготовилась к этому турниру: похудела, почистила программы и набрала оптимальную форму. Особенно шикарно гимнастка показала фирменное упражнение с обручем, где и взяла золото. Остальные виды София прошла также уверенно, но из-за сильных соперниц не смогла подняться на пьедестал.
Особенно обидно было за ленту — Раффаэли выложилась на максимум, сделала все без грубых ошибок и стала 4-й. Зрители не приняли такой результат, начали освистывать судей. Команда подала протест, а когда на арене объявили, что его отклонили, болельщики снова начали гудеть. Из-за этого организаторы даже не могли начать соревнования в групповых, толпа была возмущена.
Два золота финалов у Дарьи Варфоломеев. С обручем она справилась не очень точно, были помарки, но на мяче и булавах гимнастка показала невероятную собранность и четкость. За булавы даже получила 31 балл, что большая редкость на крупных турнирах. К сожалению, этого настроя не хватило на ленту: Дарья упала с поворота «Раффаэли», запуталась на фуэте и не смогла сразу сделать бросок после.
Алена Волкова