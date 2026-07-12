Гимнастка-чемпионка России в последний день КМ взяла медаль и обошла суперчемпионок. И это в самом сложном виде

Еще одна россиянка, Арина Ковшова, также прошла в два финала. В булавах она стала только 6-й. Спортсменка сделала все без грубых ошибок, спасала, но из-за шикарных выступлений соперниц 28,500 балла не хватило, чтобы попасть в топ. В ленте же Арина неожиданно взяла серебро, чем порадовала всех болельщиков. До этого турнира гимнастка никак не могла собрать этот вид, постоянно случались ошибки, и, как только поменяли все спорные моменты, Ковшова смогла сделать ее чисто. За вид россиянка набрала 28,300 балла.