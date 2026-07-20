«Жизнь настолько короткая, что страшно»: куда пропала Лала Крамаренко

Какое-то время назад Крамаренко начала заниматься вокалом, а весной даже записала новую песню. Как она рассказывала Sport24, трек планируется выпустить в открытом доступе, чтобы его могли услышать все желающие: «Жизнь настолько короткая, мне всего 21 год, но я это осознала. Никто не знает, что будет завтра, и тратить свое время на что-то одно и не развиваться в другом — очень страшно. Недавно я начала увлекаться музыкой. Записала песню, не думаю, что песня посвящена тому, что я завершаю свою спортивную карьеру. Это очень красивая песня, надеюсь, что она выйдет, и вы сможете ее послушать. Надо просто сделать шаг, и в любом случае, мне кажется, он будет правильный».