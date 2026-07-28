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European Gymnastics ратифицировала возвращение российской символики на соревнования

Ранее исполком Международной федерации гимнастики снял ограничения с российских спортсменов и допустил их к своим турнирам с флагом и гимном.

Источник: Imago/TASS

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) ратифицировала участие российских спортсменов в соревнованиях с национальной символикой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России.

Ранее пресс-секретарь Федерации гимнастики Германии Торстен Хартманн сообщил ТАСС, что 11 национальных федераций направили письмо в European Gymnastics с просьбой запретить российский флаг и гимн на соревнованиях в Европе. 24 мая исполком European Gymnastics снял санкции с россиян и белорусов. За шесть дней до этого исполком Международной федерации гимнастики снял ограничения с российских спортсменов и допустил их к своим турнирам с флагом и гимном.