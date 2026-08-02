Гимнастка Крамаренко пока не планирует выступать на соревнованиях

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Гимнастка Лала Крамаренко пока не планирует принимать участие в соревнованиях. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.
«Я сейчас участвую в концертах, и для меня это тоже такая отдушина, наверное, — рассказала Крамаренко. — Я творческий человек, и для меня концерты — это тоже что-то новое. Это не спорт, это больше про искусство. Поэтому мне очень нравится это. И я надеюсь, что в дальнейшем у меня будет свое шоу тоже».
«Пока не планирую», — ответила гимнастка на вопрос, намерена ли она выступать на каких-то внутрироссийских соревнованиях, которые будут после окончания чемпионата мира в Германии.
21-летняя Крамаренко, в настоящее время включенная в резервный состав сборной России, в 2021 году завоевала золото чемпионата Европы в командном турнире. Она является победительницей Игр БРИКС — 2024 в личном многоборье. Во второй половине 2024 года Крамаренко перенесла операцию на травмированном колене, после которой долго восстанавливалась.