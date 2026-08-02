Гимнастка Крамаренко пока не планирует выступать на соревнованиях

«Я сейчас участвую в концертах, и для меня это тоже такая отдушина, наверное, — рассказала Крамаренко. — Я творческий человек, и для меня концерты — это тоже что-то новое. Это не спорт, это больше про искусство. Поэтому мне очень нравится это. И я надеюсь, что в дальнейшем у меня будет свое шоу тоже».