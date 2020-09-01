Олимпийская чемпионка по гандболу Анна Сень: «Мы мечтали попасть на Олимпиаду»

Олимпийская чемпионка по гандболу Анна Сень в этом году должна была поехать на Игры в Токио в составе сборной России, а потому их отмена стала для спортсменки одним из самых неприятных событий этого лета.

Однако Анна отмечает и положительный эффект от пандемии — целых три месяца она смогла посвятить своей семье, отдыху и общению с маленьким сыном:

Самое яркое впечатление лета — это то количество времени, которое я провела со своей семьей. Обычно у меня летом сборы, тренировки и очень маленький отпуск, но в этом году его было предостаточно.

Анна также отметила, что за лето научилась готовить новые блюда, а потому часто радовала близких кулинарными шедеврами.

Чем еще запомнилось это лето спортсменке, смотрите в нашем ролике.

<iframe allow="autoplay" allowfullscreen width="560" height="315" frameborder="0" src="https://player-smotri.mail.ru?setDebugRsStreamId=smotri_share&viewMode=external&brandsafety=&startId=940979&utm=shareembed&noSound=1&exp_id=789&autoplay=0"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.