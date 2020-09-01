Олимпийская чемпионка по гандболу Анна Сень: «Мы мечтали попасть на Олимпиаду»
Новости Mail.ru в рамках проекта «Как я провел лето» публикуют рассказы представителей разных профессий о том, как прошло их лето 2020 года.
Новости Mail.ru в рамках проекта «Как я провел лето» публикуют рассказы представителей разных профессий о том, как прошло их лето 2020 года.
Олимпийская чемпионка по гандболу Анна Сень в этом году должна была поехать на Игры в Токио в составе сборной России, а потому их отмена стала для спортсменки одним из самых неприятных событий этого лета.
Однако Анна отмечает и положительный эффект от пандемии — целых три месяца она смогла посвятить своей семье, отдыху и общению с маленьким сыном:
Самое яркое впечатление лета — это то количество времени, которое я провела со своей семьей. Обычно у меня летом сборы, тренировки и очень маленький отпуск, но в этом году его было предостаточно.
Анна также отметила, что за лето научилась готовить новые блюда, а потому часто радовала близких кулинарными шедеврами.
Чем еще запомнилось это лето спортсменке, смотрите в нашем ролике.
Гандболистка Анна Сень — заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка 2016 года, чемпионка России 2017, 2018, 2019 и 2020 годов, серебряный призер чемпионата Европы 2018 года. Спортсменка является обладателем Кубков России и Венгрии, а также Кубка мира, выступает за ГК «Ростов-Дон».