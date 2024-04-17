Белорусские гандболистки уступили россиянкам в первом спарринге в Астрахани

Только в самом начале сегодняшней встречи на паркете астраханского спорткомплекса «Звездный» белоруски играли на равных, а потом хозяйки полностью завладели инициативой и в итоге выиграли с перевесом в шесть мячей — 31:25. Завтра подопечные Валерия Певницкого вновь встретятся с россиянками на той же арене.



В ноябре прошлого года белорусские гандболистки дважды проиграли сборной России в товарищеских матчах в Минске — 28:32 и 24:34.