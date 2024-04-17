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01:21 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские гандболистки уступили россиянкам в первом спарринге в Астрахани

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гандболистки проиграли команде России в первом товарищеском матче, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Только в самом начале сегодняшней встречи на паркете астраханского спорткомплекса «Звездный» белоруски играли на равных, а потом хозяйки полностью завладели инициативой и в итоге выиграли с перевесом в шесть мячей — 31:25. Завтра подопечные Валерия Певницкого вновь встретятся с россиянками на той же арене.

В ноябре прошлого года белорусские гандболистки дважды проиграли сборной России в товарищеских матчах в Минске — 28:32 и 24:34.

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