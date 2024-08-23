«Мешков Брест» пробился в финал SEHA-лиги

Сегодня в полуфинале брестчане встречались с гандболистами греческого клуба АЕК из Афин и победили с минимальным перевесом в счете — 29:28. Завтра в решающем поединке за чемпионский титул «Мешков Брест» встретится с северомакедонским «Еврофармом» из Битолы. В первом сегодняшнем полуфинальном матче северомакедонский клуб одолел российских «Чеховских медведей», вырвав победу за 10 секунд до финальной сирены, — 26:25.



«Чеховские медведи» и АЕК завтра поспорят за бронзовые награды.