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«Мешков Брест» пробился в финал SEHA-лиги

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Мешков Брест» победно стартовал в общем «Финале четырех» SEHA-лиги, который проходит в турецком городе Болу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БГК Мешков-Брест

Сегодня в полуфинале брестчане встречались с гандболистами греческого клуба АЕК из Афин и победили с минимальным перевесом в счете — 29:28. Завтра в решающем поединке за чемпионский титул «Мешков Брест» встретится с северомакедонским «Еврофармом» из Битолы. В первом сегодняшнем полуфинальном матче северомакедонский клуб одолел российских «Чеховских медведей», вырвав победу за 10 секунд до финальной сирены, — 26:25.

«Чеховские медведи» и АЕК завтра поспорят за бронзовые награды.