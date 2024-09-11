«Мешков Брест» разгромил «Машеку», СКА обыграл гандболистов «Гомеля»

Сегодня действующие чемпионы Беларуси в домашнем поединке второго тура 33-го национального первенства разгромили гандболистов могилевского клуба «Машека» с разницей в 25 мячей — 43:18. Это первое поражение могилевчан в нынешнем чемпионате — до этого они обыграли гродненский «Кронон» (22:21) и столичный БГУФК-СКА (35:31). На прошлой неделе брестчане в третий раз стали обладателями Суперкубка, выиграв на своей арене у минского СКА с результатом 34:25, а ранее в стартовом матче нового чемпионата победили на выезде гандболистов «Гомеля» — 36:20.



Обладатели серебра прошлого первенства столичные армейцы сегодня принимали в Минске гомельчан и победили со счетом 36:24. Еще в одном сегодняшнем поединке дебютант элитного дивизиона МОГК в Молодечно уступил БГУФК-СКА с минимальной разницей в счете — 35:36.



После двух туров женского чемпионата по четыре очка из четырех возможных набрали гандболистки «БНТУ-БелАЗа», «Городничанки», «Виктории-Берестья» и «Гомеля».