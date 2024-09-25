Белявский трижды отличился, но «Загреб» проиграл в гандбольной Лиге чемпионов

В группе В хорватский «Загреб» играл в гостях с норвежским «Кольстадом» и уступил со счетом 25:29. Дебютант чемпионской Лиги белорусский легионер «Загреба» Игорь Белявский трижды поразил ворота соперников и теперь в его активе 8 заброшенных мячей в трех проведенных матчах. Датский «Ольборг» на своей площадке сыграл вничью с немецким «Магдебургом» — 33:33. Позже польский «Кельце», за который выступает белорусский линейный Артем Королек, примет у себя дома лидера группы испанскую «Барселону», одержавшую на старте два виктории. Завтра венгерский «Пик» будет соперничать в Сегеде с французским «Нантом».



Также сегодня один из фаворитов группы А венгерский «Веспрем» с белорусом Никитой Вайлуповым в составе сыграет в португальской столице с лиссабонским «Спортингом». После двух туров у чемпионов Венгрии и Португалии по четыре очка из четырех возможных. Завтра в Плоцке польская «Висла», за которую выступает белорус Кирилл Самойло, примет французский «Пари Сен-Жермен». Бухарестское «Динамо» в румынской столице встретится с аутсайдером северомакедонским клубом «Еврофарм Пелистер» из Битолы, а датский клуб «Фредерисия» у себя дома будет соперничать с гандболистами «Берлина».



По итогам группового этапа, который завершится в начале марта 2025 года, прямые путевки в четвертьфинал получат по две лучшие команды. Клубы, которые займут 3−6-е места, поспорят за оставшиеся четыре путевки в ¼ финала. Решающий раунд — «Финал четырех» — пройдет 14—15 июня в немецком Кельне.