Страшное ДТП с участием фанатов гандбольного «Виктора» в Краснодарском крае. Погиб водитель грузовика

«На сегодняшний матч в Краснодар отправились четыре автобуса: один с командой и три — с болельщиками “Виктора”. Один из автобусов, выехав вечером в обратный путь, попал в ДТП в станице Старокорсунской, столкнувшись с фурой. Сообщаем, что среди пассажиров автобуса, к счастью, погибших нет. По поручению правительства Краснодарского края принимаются все меры для оказания необходимой помощи нескольким пострадавшим. Спасибо всем за участие и поддержку. Обязательно будем держать в курсе событий».