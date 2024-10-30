«Мешков Брест» продлил победную серию в гандбольном чемпионате Беларуси до 9 матчей

Свою девятую викторию подряд подопечные Эдуарда Кокшарова одержали сегодня в Могилеве над «Машекой» — 38:19. Главный конкурент действующих чемпионов страны минский СКА также на выезде переиграл гандболистов «Гомеля» со счетом 25:23.



Две команды сегодня добыли первые победы в нынешнем первенстве: в Дзержинске МОГК одолел гродненский «Кронон» — 32:30, а в Минске «Аист Китая» оказался сильнее столичного клуба БГУФК-СКА — 30:28.



Положение в группе лидеров: «Мешков Брест» — 18 очков (9 матчей), СКА — 18 (10), «Машека» — 11 (9), «Гомель» — 11 (10).



У женщин турнирную таблицу возглавляют гандболистки «БНТУ-БелАЗа» и «Гомеля», набравшие по 13 очков после семи проведенных встреч, третье место занимает гродненская «Городничанка», у которой 10 зачетных баллов.