«Мешков Брест» выиграл десятый матч в чемпионате Беларуси по гандболу

Лидер турнира «Мешков Брест» сегодня одержал десятую викторию подряд, обыграв на выезде столичный БГУФК-СКА-РГУОР с результатом 35:28.



Главный конкурент чемпионов страны минский СКА встречался в Гродно с местным «Крононом» и выиграл со счетом 36:25. Еще в одном сегодняшнем поединке гандболисты «Гомеля» победили на своей арене «Машеку» из Могилева — 28:25.



Положение в лидирующей группе: «Мешков Брест» — 20 очков (10 матчей), СКА (Минск) — 20 (11), «Гомель» — 13 (11), «Машека» (Могилев) — 11 (10).



После девяти туров женского первенства турнирную таблицу возглавляют гандболистки «БНТУ-БелАЗа» и «Гомеля», набравшие по 17 очков, гродненская «Городничанка» отстает от лидеров на три балла.