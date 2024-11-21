«Они гораздо круче и симпатичнее Месси и Роналду». Вяхирева и Дмитриева приехали в сборную

«Я сам очень рад приехать, чтобы увидеть Дашу и Аню. Это лучшие игроки мира на своих позициях. Мне кажется, безумно важно, что они сегодня со сборной, с перспективными молодыми девочками, — сказал председатель Высшего совета ФГР. — Далеко не самый сильный состав с точки зрения действующих игроков, но это сплав молодости и мастерства. Людмила Бодниева сознательно вызывает такой состав. Для всего российского спорта важно, чтобы лучшие игроки приезжали в сборную, с учетом предстоящих матчей с Белоруссией, когда можно будет услышать и гимн, и даже шелест поднимающегося флага. Думаю, что это важно для всех — для всего российского спорта, для тех, кто любит гандбол и понимает, что лучшие игроки мира и представляют свою страну».