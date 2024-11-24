Минский СКА и ЦСКА сыграли вничью в армейском дерби SEHA-лиги

В сегодняшней встрече в минском спорткомплексе «Уручье» хозяева долгое время уступали, но в итоге добились ничьей — 28:28. В своем первом матче предварительной группы В минчане победили «Машеку» из Могилева (32:27), а потом уступили «Пермским медведям» (34:35), москвичи разгромили «Машеку» (39:25) и сыграли вничью с «Пермскими медведями» (32:32). Положение в группе В сейчас таково: «Пермские медведи» — 5 очков (3 матча), ЦСКА — 4 (3), СКА — 3 (3), «Машека» (Могилев) — 0 (3).



Вчера в Санкт-Петербурге в поединке двух фаворитов группы А гандболисты «Зенита» и действующий чемпион «Мешков Брест» не выявили победителя — ничья 25:25. До этого «Зенит» одержал победы над ставропольским клубом «Виктор» (25:24) и «Чеховскими медведями» (31:29). «Мешков Брест» выиграл у «Виктора» (28:16) и «Аиста Китая» (43:25), а также разошелся миром с «Чеховскими медведями» (27:27). Турнирное положение: «Мешков Брест» — 6 очков (4 матча), «Зенит» — 5 (3), «Чеховские медведи» — 5 (4), «Виктор» (Ставрополь) — 2 (4), «Аист Китая» — 0 (3).



Групповой этап завершится 9 февраля 2025 года, после чего начнутся матчи плей-офф. Четвертьфинальные поединки намечены на 2 и 8 марта.



В решающем матче сезона-2023/24 «Мешков Брест» одолел «Чеховских медведей» с перевесом в два мяча — 32:30, а в игре за бронзовые награды минский СКА был сильнее «Виктора» — 37:30.