Четыре разгрома в Минске. Россиянки удачно съездили на товарищеские матчи

Но у сборной России был свой план на матч. Символично, что первый гол команды в Минске оказался на счету Вяхиревой, которая, как и Дмитриева, вышла на площадку с первых минут. А равная борьба продолжалась примерно до середины первого тайма и счета 7:6 в пользу России. После этого ворота Анастасии Рябцевой как заколдовали — мяч в них не попадал почти 13 минут! Вратарь гостей за это время оформила несколько классных спасений, но ей помогали и защита, и каркас ворот.