«Мешков Брест» снова сыграл вничью в матче SEHA-лиги

В предварительной группе А действующий чемпион «Мешков Брест» встречался в Буденновске со ставропольским клубом «Виктор» и второй раз подряд в нынешнем сезоне сыграл вничью — 29:29. После этого матча брестчане догнали «Чеховских медведей», которые вчера с трудом одолели на своей арене «Аист Китая» с перевесом в четыре мяча — 31:27. Через десять дней, 14 декабря, «Мешков Брест» примет у себя дома гандболистов «Зенита», с которыми в предыдущем туре в Санкт-Петербурге разошлись миром — 25:25.