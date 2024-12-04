«Мешков Брест» снова сыграл вничью в матче SEHA-лиги

В предварительной группе А действующий чемпион «Мешков Брест» встречался в Буденновске со ставропольским клубом «Виктор» и второй раз подряд в нынешнем сезоне сыграл вничью — 29:29. После этого матча брестчане догнали «Чеховских медведей», которые вчера с трудом одолели на своей арене «Аист Китая» с перевесом в четыре мяча — 31:27. Через десять дней, 14 декабря, «Мешков Брест» примет у себя дома гандболистов «Зенита», с которыми в предыдущем туре в Санкт-Петербурге разошлись миром — 25:25.
Турнирное положение сейчас таково: «Мешков Брест» — 7 очков (5 матчей), «Чеховские медведи» — 7 (5), «Зенит» — 5 (3), «Виктор» (Ставрополь) — 3 (5), «Аист Китая» — 0 (4).
Лидеры квартета В «Пермские медведи» принимали аутсайдеров гандболистов «Машеки» из Могилева и выиграли со счетом 30:24. Для могилевчан это четвертое поражение в четырех проведенных встречах, пермская дружина выиграла третий поединок из четырех.
Положение команд: «Пермские медведи» — 7 очков (4 матча), ЦСКА — 4 (3), СКА — 3 (3), «Машека» (Могилев) — 0 (4).
Групповой этап завершится 9 февраля 2025 года, после чего начнутся матчи плей-офф. Четвертьфинальные поединки намечены на 2 и 8 марта.
В решающем матче сезона-2023/24 «Мешков Брест» одолел «Чеховских медведей» с перевесом в два мяча — 32:30, а в игре за бронзовые награды минский СКА был сильнее «Виктора» — 37:30.