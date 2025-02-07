Гандболисты ЦСКА победили «Машеку» и заняли первое место в группе В SEHA-лиги

Московский ЦСКА в своем заключительном поединке предварительной группы В обыграл в Могилеве гандболистов «Машеки» с результатом 34:25. Москвичи прошли первый этап без поражений и обеспечили себе первое место, могилевчане проиграли все 6 проведенных встреч. В воскресенье, 9 февраля, минский СКА примет на своей арене «Пермских медведей». Положение команд: ЦСКА — 10 очков (6 матчей), «Пермские медведи» — 7 (5), СКА (Минск) — 5 (5), «Машека» (Могилев) — 0 (6).
Завтра состоятся две встречи в квинтете А. В центральном поединке действующий победитель «Мешков Брест» встретится на своей площадке с «Чеховскими медведями», а гандболисты питерского «Зенита» сыграют на выезде со ставропольским «Виктором». Положение команд: «Зенит» — 13 очков (7 матчей), «Чеховские медведи» — 9 (7), «Мешков Брест» — 7 (6), «Виктор» — 5 (7), «Аист Китая» — 0 (7). В последнем матче группового этапа 22 февраля «Аист Китая» встретится с брестчанами.
Четвертьфинальные поединки планируется провести 2 и 8 марта.
В финальной игре прошлого сезона восточного дивизиона «Мешков Брест» одолел «Чеховских медведей» — 32:30. В решающем поединке общего финала SEHA-лиги чемпионы Беларуси обыграли гандболистов северомакедонского клуба «Еврофарм Пелистер» из Битолы с результатом 35:31. В игре за бронзу «Чеховские медведи» со счетом 26:24 победили греческий АЕК из Афин.