Гандболисты ЦСКА победили «Машеку» и заняли первое место в группе В SEHA-лиги

Московский ЦСКА в своем заключительном поединке предварительной группы В обыграл в Могилеве гандболистов «Машеки» с результатом 34:25. Москвичи прошли первый этап без поражений и обеспечили себе первое место, могилевчане проиграли все 6 проведенных встреч. В воскресенье, 9 февраля, минский СКА примет на своей арене «Пермских медведей». Положение команд: ЦСКА — 10 очков (6 матчей), «Пермские медведи» — 7 (5), СКА (Минск) — 5 (5), «Машека» (Могилев) — 0 (6).