Гандболисты сборной Беларуси обыграли иранцев на турнире в Ширазе

Во втором сегодняшнем матче российские гандболисты встретятся с командой Китая, которую тренируют белорусские специалисты Олег Шарейко и Игорь Папруга. В первой игре китайцы со счетом 23:36 уступили иранским гандболистам. Завтра в заключительном матче белорусы будут соперничать с китайской сборной, а россияне поспорят с иранцами.