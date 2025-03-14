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Гандболисты сборной Беларуси обыграли иранцев на турнире в Ширазе

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты национальной сборной Беларуси одержали первую викторию на международном турнире в иранском Ширазе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

После вчерашнего поражения от россиян сегодня команда Юрия Шевцова уверенно переиграла сборную Ирана с результатом 30:24. Лучшим у победителей стал Игорь Белявский, который девять раз поразил ворота хозяев соревнований.

В поединке с россиянами белорусы уступили с минимальной разницей в счете — 34:35. Самым результативным в составе нашей команды также был Игорь Белявский, забросивший 8 мячей.

Во втором сегодняшнем матче российские гандболисты встретятся с командой Китая, которую тренируют белорусские специалисты Олег Шарейко и Игорь Папруга. В первой игре китайцы со счетом 23:36 уступили иранским гандболистам. Завтра в заключительном матче белорусы будут соперничать с китайской сборной, а россияне поспорят с иранцами.