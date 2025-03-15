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Гандболистки «Гомеля» и «БНТУ-БелАЗа» победили на старте ¼ финала чемпионата Беларуси

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На женском чемпионате Беларуси по гандболу стартовали четвертьфинальные серии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Лидеры регулярного сезона одержали уверенные победы на своих площадках. «БНТУ-БелАЗ» переиграл бобруйскую «Березину» — 33:20, а гандболистки «Гомеля» также уверенно разобрались с «Витебчанкой» — 41:18. В Гродно местная «Городничанка» победила «БНТУ-БелАЗ-РГУОР» со счетом 40:31, а в Бресте гандболистки «Берестья» обыграли столичную «Звезду» — 36:30. Ответные поединки за выход в полуфинал состоятся через неделю, 22 марта.

Нокаут-раунд мужского первенства стартует 23 марта. Действующий чемпион страны «Мешков Брест» встретится в четвертьфинале с «Аистом Китая», минский СКА сыграет со своим фарм-клубом БГУФК-СКА-РГУОР, гандболисты «Машеки» примут в Могилеве гродненский «Кронон», а «Гомель» у себя дома поспорит с МОГК.