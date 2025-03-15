Гандболистки «Гомеля» и «БНТУ-БелАЗа» победили на старте ¼ финала чемпионата Беларуси

Лидеры регулярного сезона одержали уверенные победы на своих площадках. «БНТУ-БелАЗ» переиграл бобруйскую «Березину» — 33:20, а гандболистки «Гомеля» также уверенно разобрались с «Витебчанкой» — 41:18. В Гродно местная «Городничанка» победила «БНТУ-БелАЗ-РГУОР» со счетом 40:31, а в Бресте гандболистки «Берестья» обыграли столичную «Звезду» — 36:30. Ответные поединки за выход в полуфинал состоятся через неделю, 22 марта.