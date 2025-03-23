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«Мешков Брест» победил на старте ¼ финала чемпионата Беларуси по гандболу

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На мужском чемпионате Беларуси по гандболу прошли стартовые матчи четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Действующий чемпион страны «Мешков Брест» в первом поединке серии до двух побед разгромил у себя дома «Аист Китая» — 37:21. Брестчане не знают поражений в 60 подряд матчах национального первенства. Обладатели серебра гандболисты минского СКА были сильнее парней из своего фарм-клуба БГУФК-СКА-РГУОР — 40:31. В Могилеве гандболисты «Машеки» победили гродненский «Кронон» со счетом 29:25, а «Гомель» на своей арене с перевесом в три мяча одолел МОГК — 31:28. Ответные встречи за выход в полуфинал пройдут 29 марта.

Вчера полуфинальные пары определились в соревнованиях женских команд: «БНТУ-БелАЗ» (Минская область) — «Берестье» (Брест), «Гомель» — «Городничанка» (Гродно). Первые игры серий до двух побед пройдут 19 апреля, ответные матчи состоятся 26 апреля.