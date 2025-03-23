«Мешков Брест» победил на старте ¼ финала чемпионата Беларуси по гандболу

Действующий чемпион страны «Мешков Брест» в первом поединке серии до двух побед разгромил у себя дома «Аист Китая» — 37:21. Брестчане не знают поражений в 60 подряд матчах национального первенства. Обладатели серебра гандболисты минского СКА были сильнее парней из своего фарм-клуба БГУФК-СКА-РГУОР — 40:31. В Могилеве гандболисты «Машеки» победили гродненский «Кронон» со счетом 29:25, а «Гомель» на своей арене с перевесом в три мяча одолел МОГК — 31:28. Ответные встречи за выход в полуфинал пройдут 29 марта.