Гандболисты «Машеки» и МОГК пробились в полуфинал чемпионата Беларуси

Во втором сегодняшнем матче гандболисты «Гомеля» довольно неожиданно уступили на своей арене МОГК со счетом 26:39. В их первой игре выиграли гомельчане — 31:28, а потом в Дзержинске победили представители Минской области — 27:25. Теперь в серии за выход в финал МОГК встретится с обладателями серебра гандболистами минского СКА, которые дважды победили свой фарм-клуб БГУФК-СКА-РГУОР — 40:31 и 32:32. Стартовые матчи полуфинальных серий до двух побед состоятся 6 апреля, ответные поединки пройдут 12 апреля.