Гандболисты «Машеки» и МОГК пробились в полуфинал чемпионата Беларуси

Сегодня в третьем, решающем поединке серии ¼ финала гандболисты «Машеки» победили в могилевском спорткомплексе «Олимпиец» гродненский «Кронон» — 35:27. В первом матче могилевчане выиграли у себя дома со счетом 29:25, а затем в Гродно соперники взяли реванш с результатом 30:28. В полуфинале соперником «Машеки» будет действующий чемпион страны «Мешков Брест», который уверенно переиграл «Аист Китая» — 37:21 и 41:24.
Во втором сегодняшнем матче гандболисты «Гомеля» довольно неожиданно уступили на своей арене МОГК со счетом 26:39. В их первой игре выиграли гомельчане — 31:28, а потом в Дзержинске победили представители Минской области — 27:25. Теперь в серии за выход в финал МОГК встретится с обладателями серебра гандболистами минского СКА, которые дважды победили свой фарм-клуб БГУФК-СКА-РГУОР — 40:31 и 32:32. Стартовые матчи полуфинальных серий до двух побед состоятся 6 апреля, ответные поединки пройдут 12 апреля.
В соревнованиях женских команд полуфинальные пары определились ранее: «БНТУ-БелАЗ» (Минская область) — «Берестье» (Брест), «Гомель» — «Городничанка» (Гродно). Первые игры намечены на 19 апреля, ответные — на 26 апреля. А в ближайший уик-энд квартет полуфиналистов национального чемпионата сыграет в Мозыре в решающем этапе розыгрыша Кубка Беларуси. В субботу, 5 апреля, состоятся полуфиналы, победители которых 6 апреля встретятся в поединке за трофей.