Гандболистки «БНТУ-БелАЗа» 18-й раз выиграли Кубок Беларуси

«Финал четырех» мужского кубкового розыгрыша также пройдет в Мозыре. В первый день соревнований 26 апреля победитель предыдущего розыгрыша «Мешков Брест» сыграет с «Машекой» из Могилева, а главный конкурент брестчан минский СКА поспорит в полуфинале с гандболистами «Гомеля». Победители полуфинальных встреч 27 апреля разыграют главный приз. Год назад брестские гандболисты в 14-й раз выиграли Кубок, победив в финале столичных армейцев, у которых девять трофеев.