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Гандболистки «БНТУ-БелАЗа» 18-й раз выиграли Кубок Беларуси

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки «БНТУ-БелАЗа» 18-й раз стали обладательницами Кубка Беларуси среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в решающем поединке на площадке мозырской «Полесье-Арены» подопечные Константина Шароварова уверенно победили гандболисток «Гомеля» с результатом 32:25. В матче за бронзу кубкового розыгрыша брестское «Берестье» одолело гродненскую «Городничанку» с перевесом в два гола — 27:25.

Вчера в полуфиналах «БНТУ-БелАЗ» обыграл гродненских гандболисток (38:28), а «Гомель» был сильнее брестской команды (35:26).

«Финал четырех» мужского кубкового розыгрыша также пройдет в Мозыре. В первый день соревнований 26 апреля победитель предыдущего розыгрыша «Мешков Брест» сыграет с «Машекой» из Могилева, а главный конкурент брестчан минский СКА поспорит в полуфинале с гандболистами «Гомеля». Победители полуфинальных встреч 27 апреля разыграют главный приз. Год назад брестские гандболисты в 14-й раз выиграли Кубок, победив в финале столичных армейцев, у которых девять трофеев.