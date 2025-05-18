«БНТУ-БелАЗ» второй раз победил гандболисток «Гомеля» в финале женского чемпионата Беларуси

В бронзовой серии гандболистки «Городничанки» также одержали две виктории над брестским клубом «Берестье». В Гродно они выиграли с минимальным преимуществом — 23:22, а сегодня в Бресте победили с перевесом в пять мячей — 25:20. Следующая встреча состоится 25 мая на площадке «Городничанки».