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«БНТУ-БелАЗ» второй раз победил гандболисток «Гомеля» в финале женского чемпионата Беларуси

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисткам «БНТУ-БелАЗа» осталось выиграть один матч у «Гомеля» для сохранения золота женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня после домашней виктории со счетом 26:25 подопечные Константина Шароварова добились победы и на выезде — 21:19. Третий поединок пройдет 25 мая в Молодечно.

В бронзовой серии гандболистки «Городничанки» также одержали две виктории над брестским клубом «Берестье». В Гродно они выиграли с минимальным преимуществом — 23:22, а сегодня в Бресте победили с перевесом в пять мячей — 25:20. Следующая встреча состоится 25 мая на площадке «Городничанки».

У мужчин чемпион страны «Мешков Брест» успешно начал защиту своего титула, обыграв у себя дома минский СКА со счетом 32:28. В среду, 21 мая, соперники встретятся в столичном Дворце спорта «Уручье», а 24 мая, вновь сыграют в Бресте.

В первом матче серии за бронзовые награды гандболисты «Машеки» в Могилеве уступили в овертайме гостям из МОГК — 32:34. Вторая игра пройдет 21 мая в Дзержинске, третий матч состоится 24 мая на площадке могилевчан.

Все медальные серии проходят до трех побед.