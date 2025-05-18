«БНТУ-БелАЗ» второй раз победил гандболисток «Гомеля» в финале женского чемпионата Беларуси

Сегодня после домашней виктории со счетом 26:25 подопечные Константина Шароварова добились победы и на выезде — 21:19. Третий поединок пройдет 25 мая в Молодечно.
В бронзовой серии гандболистки «Городничанки» также одержали две виктории над брестским клубом «Берестье». В Гродно они выиграли с минимальным преимуществом — 23:22, а сегодня в Бресте победили с перевесом в пять мячей — 25:20. Следующая встреча состоится 25 мая на площадке «Городничанки».
У мужчин чемпион страны «Мешков Брест» успешно начал защиту своего титула, обыграв у себя дома минский СКА со счетом 32:28. В среду, 21 мая, соперники встретятся в столичном Дворце спорта «Уручье», а 24 мая, вновь сыграют в Бресте.
В первом матче серии за бронзовые награды гандболисты «Машеки» в Могилеве уступили в овертайме гостям из МОГК — 32:34. Вторая игра пройдет 21 мая в Дзержинске, третий матч состоится 24 мая на площадке могилевчан.
Все медальные серии проходят до трех побед.