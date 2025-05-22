Все решится в Петербурге. «Зенит» и ЦСКА пока не определили чемпиона

OLIMPBET Суперлига. Финал.
- «Зенит» — ЦСКА — 30:28 (18:15).
- ЦСКА — «Зенит» — 32:30 (14:11).
- Счет в серии — 1:1.
Хозяином первого матча на правах команды, занявшей более высокое место на предварительном этапе, был «Зенит». Встреча в Санкт-Петербурге прошла на следующий день после вылета футбольной сине-бело-голубой команды от армейцев в Кубке страны, потому к реваншистским настроениям за громкое поражение в финале своего Кубка могло добавиться желание поквитаться с принципиальным соперником за поражение футбольных друзей. И сделать это получилось, хотя и не без проблем.
Реванш в Петербурге
Хозяева завладели преимуществом к середине первого тайма, сначала отыграв отставание два мяча, а затем и поведя с такой же разницей. К перерыву они оторвались на три мяча — 18:15.
На старте второго получаса для «Зенита» также все складывалось неплохо, но затем кураж поймал голкипер гостей Вадим Богданов. ЦСКА не только смог сравнять счет, но и выйти вперед за шесть минут до конца.
Однако тот 28-й гол оказался для армейцев последним. На спасения Богданова своей надежной игрой ответил вратарь «Зенита» Дмитрий Кузнецов, а дела в атаке наладил белорусский дуэт разыгрывающих: Артем Кулак и Олег Луня. Петербуржцы победили со счетом 30:28.
— Причиной того, что по ходу второго тайма мы упустили преимущество, стали наши глупые потери, приводившие к контратакам, — резюмировал главный тренер «Зенита» Дмитрий Торгованов. — В результате не могли сыграть в защите так, как договаривались. Но в концовке в обороне отстоять нам удалось, плюс нам помог Дмитрий Кузнецов. Защита стала залогом хорошего отрезка в исполнении «Зенита» и в первом тайме. Да и вообще хорошая игра в обороне — ключ к успеху в любом игровом виде спорта.
— Катастрофы никакой не случилось, сейчас главное — восстановиться и быть полностью готовыми к следующей игре, — говорил после матча рулевой ЦСКА Олег Ходьков. — Мы играем составом из десяти человек. Но это финал, надо стиснуть зубы, терпеть и побеждать в Москве.
Продлить еще на одну
Перед вторым матчем тренерский штаб ЦСКА провел работу над ошибками. Не случилось повторения неудачной игры в большинстве, а Юлиан Гирик, которого Ходьков сильно критиковал после первого матча, был похож на себя лучшего образца.
Еще до перерыва хозяева смогли оторваться на четыре мяча, пользуясь проблемами «Зенита» в нападении. Гостям голы давались с трудом, а оборона вместе с вратарями не отличалась надежностью. В концовке тайма петербуржцам удалось подобраться на расстояние одного мяча, но тайм-аут Ходькова подействовал на его команду, и на паузу ЦСКА ушел, ведя три мяча — 14:11.
Во втором тайме заметно вырос темп игры. Однако это гостям не помогло. Если в первой встрече отстававшим к перерыву армейцам хотя бы на некоторое время удалось выйти вперед во вторые полчаса, то у подопечных Торгованова — нет. Преимущество хозяев колебалось от двух до четырех мячей, ЦСКА достаточно уверенно довел встречу до победы — 32:30.
— Не все получалось, не все реализовали, но самоотдачей игроков доволен, — говорил Ходьков. — Запланированное не получилось, а незапланированное случилось, можно сказать и так. Игра получилась идентичной первой, только теперь счет в нашу пользу.
— Плохо начали, вратари должны были больше отбить. Вообще много пропустили, — делился Торгованов. — Но драмы нет, у нас впереди еще один матч. Не получалось и в нападении, из-за чего пропустили легкие мячи.
Серия возвращается в Санкт-Петербург, где 28 мая уже точно определится чемпион России-2024/25. Последний раз финальное противостояние доходило до третьего, золотого матча в 2019 году.
Николай Спирчагов