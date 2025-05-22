Все решится в Петербурге. «Зенит» и ЦСКА пока не определили чемпиона

— Причиной того, что по ходу второго тайма мы упустили преимущество, стали наши глупые потери, приводившие к контратакам, — резюмировал главный тренер «Зенита» Дмитрий Торгованов. — В результате не могли сыграть в защите так, как договаривались. Но в концовке в обороне отстоять нам удалось, плюс нам помог Дмитрий Кузнецов. Защита стала залогом хорошего отрезка в исполнении «Зенита» и в первом тайме. Да и вообще хорошая игра в обороне — ключ к успеху в любом игровом виде спорта.