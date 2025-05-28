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«Зенит» обыграл ЦСКА и стал чемпионом России по гандболу

Решающий третий матч финальной серии завершился со счетом 27:23 в пользу петербуржцев.

Источник: ГК "Зенит" Санкт-Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» со счетом 27:23 обыграл московский ЦСКА в третьем матче финальной серии чемпионата России по гандболу и стал победителем турнира. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Счет в серии стал 2−1 в пользу «Зенита». Первая встреча осталась за петербургской командой (30:28), во второй победу одержал ЦСКА (32:30). В серии за третье место команда «Чеховские медведи» со счетом 2−0 обыграла ставропольский «Виктор».

«Зенит» был образован в 2022 году, ранее команда называлась «Уинверситет-Нева», «Степан Разин — Нева», «Нева» и «Большевик». «Нева» была чемпионом России сезона-1992/93. ЦСКА выиграл два предыдущих чемпионата, всего столичная команда завоевывала титул три раза. Рекордсменом по количеству побед (23 титула) являются «Чеховские медведи».