«Зенит» обыграл ЦСКА и стал чемпионом России по гандболу

Счет в серии стал 2−1 в пользу «Зенита». Первая встреча осталась за петербургской командой (30:28), во второй победу одержал ЦСКА (32:30). В серии за третье место команда «Чеховские медведи» со счетом 2−0 обыграла ставропольский «Виктор».