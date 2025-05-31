Минский СКА вернул себе титул чемпиона Беларуси по гандболу

Сегодня в Бресте в пятом, решающем поединке золотой серии команда Дмитрия Никуленкова одолела хозяев с результатом 29:27 и победила в серии — 3:2. Столичные армейцы стали чемпионами впервые с 2002 года, теперь у них 11 титулов. Брестчане до этого выиграли 11 чемпионатов подряд, всего у них 16 титулов.