Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минский СКА вернул себе титул чемпиона Беларуси по гандболу

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА после долгого перерыва вернули себе титул чемпионов Беларуси, обыграв «Мешков Брест», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в Бресте в пятом, решающем поединке золотой серии команда Дмитрия Никуленкова одолела хозяев с результатом 29:27 и победила в серии — 3:2. Столичные армейцы стали чемпионами впервые с 2002 года, теперь у них 11 титулов. Брестчане до этого выиграли 11 чемпионатов подряд, всего у них 16 титулов.

Обладателями бронзовых наград сегодня стали гандболисты «Машеки», одолевшие в Могилеве в пятом матче серии за третье место Минский областной гандбольный клуб с разницей в два мяча — 34:32 (в овертайме). Могилевчане проиграли две стартовые встречи бронзовой серии, но потом сумели выиграть три поединка подряд. Это четвертая бронза «Машеки».

В золотой серии женского чемпионата «БНТУ-БелАЗ» трижды переиграл гандболисток «Гомеля» и в 26-й раз завоевал чемпионский титул. В бронзовой серии гандболистки гродненской «Городничанки» также одержали три виктории над брестским клубом «Берестье».