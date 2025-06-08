«Мешков Брест» занял четвертое место в SEHA-лиге

Сегодня в подмосковном Чехове в матче за бронзу брестчане проиграли московскому ЦСКА с результатом 23:32. В этом сезоне оба клуба стали серебряными призерами своих национальных чемпионатов: «Мешков Брест» после 11 побед подряд уступил чемпионский титул гандболистам минского СКА, а москвичи проиграли питерскому «Зениту».
В решающем поединке за победу в SEHA-лиге зенитовцы, в составе которых выступают восемь белорусских гандболистов, встретятся сегодня с «Чеховскими медведями». В полуфиналах «Мешков Брест» проиграл «Зениту» (25:29), а хозяева финального этапа победили ЦСКА (33:31).
В финальном матче прошлого сезона восточного дивизиона «Мешков Брест» одолел «Чеховских медведей» — 32:30, в игре за бронзу минский СКА был сильнее ставропольского «Виктора» — 37:30. В решающем поединке общего финала SEHA-лиги чемпионы Беларуси обыграли гандболистов северомакедонского клуба «Еврофарм Пелистер» из Битолы с результатом 35:31.