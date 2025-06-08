«Мешков Брест» занял четвертое место в SEHA-лиге

Сегодня в подмосковном Чехове в матче за бронзу брестчане проиграли московскому ЦСКА с результатом 23:32. В этом сезоне оба клуба стали серебряными призерами своих национальных чемпионатов: «Мешков Брест» после 11 побед подряд уступил чемпионский титул гандболистам минского СКА, а москвичи проиграли питерскому «Зениту».