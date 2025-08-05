«Мешков Брест» победил в первом контрольном матче межсезонья

Сегодня в городе Уб серебряные призеры чемпионата Беларуси переиграли гандболистов румынской «Тимишоары» с перевесом в четыре мяча 32:28. Самым результативным в составе победителей стал Марко Матмяшевич, забросивший пять мячей. Во втором матче брестчане 7 августа встретятся с участником Лиги чемпионов северомакедонским «Еурофармом» из Битолы, а 9 августа сыграют с сербской «Воеводиной» из Нови Сада.