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«Мешков Брест» победил в первом контрольном матче межсезонья

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба «Мешков Брест» успешно провели первый предсезонный спарринг на сборе в Сербии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в городе Уб серебряные призеры чемпионата Беларуси переиграли гандболистов румынской «Тимишоары» с перевесом в четыре мяча 32:28. Самым результативным в составе победителей стал Марко Матмяшевич, забросивший пять мячей. Во втором матче брестчане 7 августа встретятся с участником Лиги чемпионов северомакедонским «Еурофармом» из Битолы, а 9 августа сыграют с сербской «Воеводиной» из Нови Сада.

Затем подопечные Эдуарда Кокшарова вернутся домой и будут готовиться к 17 по счету розыгрышу Кубка Белгазпромбанка. Он пройдет на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» с 14 по 16 августа. Соперниками вице-чемпионов Беларуси будут чемпион России «Зенит» из Санкт-Петербурга, обладатель серебра российского первенства московский ЦСКА, а также «Пермские медведи». Брестчане являются 10-кратными победителями этих состязаний.