Гандболисты минского СКА проиграли на старте турнира в Чехове

Чемпионы Беларуси гандболисты минского СКА в своем первом матче уступили хозяевам соревнований «Чеховским медведям» с разницей в два мяча — 28:30. Завтра подопечные Дмитрия Никуленкова будут соперничать с иранским клубом «Сепахан» из Исфахана, который сегодня уступил волгоградскому «Каустику» — 27:28. В заключительный день турнира, 24 августа, белорусы сыграют с волгоградцами.
Кубок губернатора Московской области проводится уже восьмой раз. Год назад его обладателями стали «Чеховские медведи», а минские армейцы заняли третье место.
Перед выездом в Россию гандболисты СКА провели учебно-тренировочный сбор в Раубичах, а в контрольном поединке в Минске уступили серебряному призеру российского чемпионата московскому ЦСКА — 24:33. Москвичи затем стали победителями Кубка Белгазпромбанка в Бресте.