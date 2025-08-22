Гандболисты минского СКА проиграли на старте турнира в Чехове

Чемпионы Беларуси гандболисты минского СКА в своем первом матче уступили хозяевам соревнований «Чеховским медведям» с разницей в два мяча — 28:30. Завтра подопечные Дмитрия Никуленкова будут соперничать с иранским клубом «Сепахан» из Исфахана, который сегодня уступил волгоградскому «Каустику» — 27:28. В заключительный день турнира, 24 августа, белорусы сыграют с волгоградцами.