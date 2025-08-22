Ричмонд
Гандболисты минского СКА проиграли на старте турнира в Чехове

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чехове стартовал восьмой розыгрыш Кубка губернатора Московской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Чемпионы Беларуси гандболисты минского СКА в своем первом матче уступили хозяевам соревнований «Чеховским медведям» с разницей в два мяча — 28:30. Завтра подопечные Дмитрия Никуленкова будут соперничать с иранским клубом «Сепахан» из Исфахана, который сегодня уступил волгоградскому «Каустику» — 27:28. В заключительный день турнира, 24 августа, белорусы сыграют с волгоградцами.

Кубок губернатора Московской области проводится уже восьмой раз. Год назад его обладателями стали «Чеховские медведи», а минские армейцы заняли третье место.

Перед выездом в Россию гандболисты СКА провели учебно-тренировочный сбор в Раубичах, а в контрольном поединке в Минске уступили серебряному призеру российского чемпионата московскому ЦСКА — 24:33. Москвичи затем стали победителями Кубка Белгазпромбанка в Бресте.