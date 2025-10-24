Королек помог «Кельце» прервать серию поражений в гандбольной Лиге чемпионов

В предварительной группе А польский «Кельце» после четырех поражений кряду победил в румынской столице бухарестское «Динамо» со счетом 28:24. Белорусский линейный польской команды Артем Королек был настоящим лидером, забросив 9 мячей, теперь на его счету 29 мячей. Венгерский «Веспрем» уступил на своей арене лидерам группы гандболистам «Берлина» — 31:32. Ранее норвежский «Кольстад» проиграл у себя дома португальскому «Спортингу» из Лиссабона — 30:34, а французский «Нант» также на своей площадке уступил датскому «Ольборгу» с минимальной разницей — 27:28. После шести туров «Берлин» идет без потерь — 12 очков из 12 возможных, у «Ольбогра» на два балла меньше, «Спортинг» набрал 8 очков.
В группе В польская «Висла» с белорусом Кириллом Самойло в составе примет сегодня в Плоцке испанскую «Барселону». Лидер группы немецкий «Магдебург» сыграет на своей арене с северомакедонским клубом «Еурофарм Пелистер» из Битолы, а в столице Франции «Пари Сен-Жермен» будет соперничать с датским «Гудме». Вчера хорватский «Загреб» потерпел шестое фиаско кряду, уступив у себя дома венгерскому «Пику» из Сегеда — 23:28. Белорусский разыгрывающий Игорь Белявский забросил один мяч и теперь в его активе 24 гола, левый крайний хозяев Станислав Садовский отличился дважды, у него 6 заброшенных мячей в ЛЧ. Сейчас у «Магдебурга» 10 очков из 10 возможных, по 8 баллов набрали «Висла» и «Барселона».
Предварительный этап чемпионской Лиги завершится 12 марта 2026 года, после чего по две лучшие команды из каждой группы получат прямые путевки в четвертьфинал. Клубы, которые займут 3−6-е места, проведут стыковые поединки за выход в ¼ финала. Решающий этап ЛЧ пройдет
В прошлом сезоне гандболисты «Магдебурга» в пятый раз завоевали Кубок европейских чемпионов, обыграв в финале «Берлин» со счетом 32:26. Чаще других этот трофей выигрывали гандболисты «Барселоны», в активе которых 12 побед. Минский СКА трижды становился победителем главного континентального клубного турнира (1987, 1989, 1990).