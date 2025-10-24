Королек помог «Кельце» прервать серию поражений в гандбольной Лиге чемпионов

В группе В польская «Висла» с белорусом Кириллом Самойло в составе примет сегодня в Плоцке испанскую «Барселону». Лидер группы немецкий «Магдебург» сыграет на своей арене с северомакедонским клубом «Еурофарм Пелистер» из Битолы, а в столице Франции «Пари Сен-Жермен» будет соперничать с датским «Гудме». Вчера хорватский «Загреб» потерпел шестое фиаско кряду, уступив у себя дома венгерскому «Пику» из Сегеда — 23:28. Белорусский разыгрывающий Игорь Белявский забросил один мяч и теперь в его активе 24 гола, левый крайний хозяев Станислав Садовский отличился дважды, у него 6 заброшенных мячей в ЛЧ. Сейчас у «Магдебурга» 10 очков из 10 возможных, по 8 баллов набрали «Висла» и «Барселона».