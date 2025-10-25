«БНТУ-БелАЗ» догнал гандболисток «Гомеля» в женском чемпионате Беларуси

Сегодня в центральном поединке первого круга подопечные Константина Шароварова победили гомельчанок на их площадке с разницей в четыре мяча — 30:26. Также сегодня гандболистки «Берестья» одолели в Бресте гродненскую «Городничанку» с минимальным перевесом в счете — 32:31. В самом конце встречи гостьи могли уйти от поражения, но не реализовали пенальти. «БНТУ-БелАЗ-РГУОР» переиграл в гостях «Витебчанку» со счетом 43:25, а гандболистки столичного СКА разгромили у себя дома бобруйскую «Березину» — 46:27. После семи туров у «БНТУ-БелАЗа» и «Гомеля» по 12 очков, «Городничанка» отстает на два балла, 9 очков у «Берестья».
В единственном сегодняшнем матче мужского первенства гандболисты «Машеки» из Могилева обыграли на выезде «МАЗ-Оршу» со счетом 33:26. Положение в группе лидеров: СКА (Минск) — 13 очков (8 матчей), «Мешков Брест» — 12 (7), «Машека» — 12 (8). В чемпионате наступил перерыв в связи с международными матчами сборной Беларуси. С 31 октября по 2 ноября белорусы примут участие в турнире в Минске, в котором также сыграют команды России и Ирака.