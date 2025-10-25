«БНТУ-БелАЗ» догнал гандболисток «Гомеля» в женском чемпионате Беларуси

Сегодня в центральном поединке первого круга подопечные Константина Шароварова победили гомельчанок на их площадке с разницей в четыре мяча — 30:26. Также сегодня гандболистки «Берестья» одолели в Бресте гродненскую «Городничанку» с минимальным перевесом в счете — 32:31. В самом конце встречи гостьи могли уйти от поражения, но не реализовали пенальти. «БНТУ-БелАЗ-РГУОР» переиграл в гостях «Витебчанку» со счетом 43:25, а гандболистки столичного СКА разгромили у себя дома бобруйскую «Березину» — 46:27. После семи туров у «БНТУ-БелАЗа» и «Гомеля» по 12 очков, «Городничанка» отстает на два балла, 9 очков у «Берестья».