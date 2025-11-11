Ричмонд
Белорусские гандболисты победили россиян в SEHA-лиге

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гандбольные клубы успешно провели домашние поединки с россиянами в SEHA-лиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионы страны гандболисты минского СКА переиграли в столичном спорткомплексе «Уручье» ставропльский «Виктор» со счетом 33:30. Лучшим в составе минчан стал Кирилл Рабчинский, забросивший 10 мячей, у гостей столько же раз отличился Данила Иванов.

«Мешков Брест» принимал на своей арене «Чеховских медведей» и выиграл с перевесом в три гола — 29:26. Самым результативным в составе победителей оказался Мартин Потиск, который восемь раз поразил ворота соперников.

Следующие поединки белорусские команды проведут 19 ноября. «Мешков Брест» сыграет у себя дома с действующим победителем этих соревнований питерским «Зенитом», в составе которого выступают семь белорусов. Гандболисты СКА отправятся в гости к «Чеховским медведям», а «Машека» из Могилева также не выезде будет соперничать с «Виктором».

Предварительный этап завершится 2 марта 2026 года, после чего две лучшие команды получат прямые путевки в «Финал четырех». Еще два пропуска будут разыграны в стыковых поединках.

В решающем поединке прошлого сезона «Зенит» одолел «Чеховских медведей» — 35:34, а в игре за бронзовые награды московский ЦСКА оказался сильнее брестчан — 32:23.