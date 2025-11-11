Белорусские гандболисты победили россиян в SEHA-лиге

Следующие поединки белорусские команды проведут 19 ноября. «Мешков Брест» сыграет у себя дома с действующим победителем этих соревнований питерским «Зенитом», в составе которого выступают семь белорусов. Гандболисты СКА отправятся в гости к «Чеховским медведям», а «Машека» из Могилева также не выезде будет соперничать с «Виктором».