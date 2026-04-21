Олимпийская чемпионка люто возмущена оскорблениями Соловьева в адрес Бони: «Это вообще про происходит?»

Известная российская гандболистка Владлена Бобровникова, которая в 2016 году в составе сборной России по гандболу выиграла Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, опубликовала в соцсети новый пост, выразив лютое возмущение недавними громкими скандалами с участием телеведущего Владимира Соловьева и блогера Артемия Лебедева.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, что Соловьев в эфире телеканала «Россия 1» жестко раскритиковал блогершу Викторию Боню после ее обращения в адрес президента России Владимира Путина. Боня в обращении к Путину в числе прочего перечислила пять проблем, о которых ему «ни один губернатор не скажет»: наводнение в Дагестане; загрязнение пляжей и моря в Анапе мазутом; правила, позволяющие убивать животных, занесенных в Красную книгу; изъятие и уничтожение скота в Новосибирской области; блокировки интернета. Соловьев, комментируя обращение Бони, в числе прочего назвал ее «потрепанной шалавой, засоряющей пространство», «потрепанной тварью» и «агентом Зеленского».

Что касается Артемия Лебедева, то общественность возмутило его поведение на шоу «Натальная карта» в адрес ведущей Олеси Иванченко. В частности, во время шоу он предложил Иванченко «сосать».

Олимпийская чемпионка Бобровникова на своей странице в соцсети написала: «Вообще меня люто возмущает, что происходит в инфополе! Лебедевы, Соловьевы Соцповестка такова, что мужчины стали свободны оскорблять женщин с экранов, на ТВ и на самых популярных шоу страны! Это вообще что происходит???».