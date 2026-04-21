Олимпийская чемпионка люто возмущена оскорблениями Соловьева в адрес Бони: «Это вообще про происходит?»

Напомним, что Соловьев в эфире телеканала «Россия 1» жестко раскритиковал блогершу Викторию Боню после ее обращения в адрес президента России Владимира Путина. Боня в обращении к Путину в числе прочего перечислила пять проблем, о которых ему «ни один губернатор не скажет»: наводнение в Дагестане; загрязнение пляжей и моря в Анапе мазутом; правила, позволяющие убивать животных, занесенных в Красную книгу; изъятие и уничтожение скота в Новосибирской области; блокировки интернета. Соловьев, комментируя обращение Бони, в числе прочего назвал ее «потрепанной шалавой, засоряющей пространство», «потрепанной тварью» и «агентом Зеленского».