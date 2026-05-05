ЦСКА и «Ростов-Дон» в шестой раз подряд вышли в финал чемпионата России по гандболу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мая. /ТАСС/. Гандболистки клуба «Ростов-Дон» дома со счетом 27:17 обыграли «Астраханочку» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России.
Самым результативным игроком встречи с 8 голами стала Яна Сотникова из «Астраханочки». В составе победителей больше всех голов забила Дарья Стаценко (6).
«Ростов-Дон» выиграл серию до трех побед со счетом 3−1. В финале команда сыграет против московского ЦСКА, который в полуфинале оказался сильнее тольяттинской «Лады» (3−0).
Соперники разыграют титул между собой в шестой раз подряд. ЦСКА побеждал четыре раза (2021, 2023, 2024, 2025), «Ростов-Дон» — один (2022). Всего ростовский клуб семь раз выигрывал чемпионат России.