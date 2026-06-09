Вяхирева стала лучшей правой полусредней чемпионата Франции

Она была признана лучшей на своей позиции по итогам голосования болельщиков. В июне россиянка в составе «Бреста» стала чемпионкой Франции. На ее счету 111 голов в 21 матче. Также она претендовала на звание лучшего игрока сезона, но уступила в голосовании Саре Букти из «Меца».