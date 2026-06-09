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Вяхирева стала лучшей правой полусредней чемпионата Франции

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российская гандболистка «Бреста» Анна Вяхирева признана лучшей правой полусредней чемпионата Франции, сообщается в Telegram-канале Федерации гандбола России.

Источник: РИА Новости Спорт

Она была признана лучшей на своей позиции по итогам голосования болельщиков. В июне россиянка в составе «Бреста» стала чемпионкой Франции. На ее счету 111 голов в 21 матче. Также она претендовала на звание лучшего игрока сезона, но уступила в голосовании Саре Букти из «Меца».

Вяхиревой 31 год. В составе сборной России она завоевала золото Олимпиады 2016 года, стала серебряным призером Игр в Токио, была признана самым ценным игроком обоих олимпийских турниров. Также на счету гандболистки бронза чемпионата мира и серебро чемпионата Европы. Вместе с клубом «Вайперс» россиянка стала двукратной чемпионкой Норвегии, дважды выиграла Кубок страны, а также Лигу чемпионов.