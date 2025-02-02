«Кузбасс» обыграл «Динамо» в матче чемпионата России по бенди

Встреча, которая прошла в воскресенье в Москве, закончилась победой гостей со счетом 6:3. В составе «Кузбасса» отличились Артем Репях (3-я и 82-я минуты), Никита Иванов (11), Янис Бефус (22), Александр Баздырев (59) и Роман Дарковский (85). У «Динамо» мячи забросили Андрей Хроменков (32, 66) и Алексей Ничков (76).