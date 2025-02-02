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«Кузбасс» обыграл «Динамо» в матче чемпионата России по бенди

«Кузбасс» возглавил таблицу ЧР по хоккею с мячом после победы над «Динамо».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Кемеровский «Кузбасс» обыграл московское «Динамо» в гостевом матче чемпионата России по хоккею с мячом.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Москве, закончилась победой гостей со счетом 6:3. В составе «Кузбасса» отличились Артем Репях (3-я и 82-я минуты), Никита Иванов (11), Янис Бефус (22), Александр Баздырев (59) и Роман Дарковский (85). У «Динамо» мячи забросили Андрей Хроменков (32, 66) и Алексей Ничков (76).

«Кузбасс» набрал 54 очка и вышел на первое место в турнирной таблице, московское «Динамо» (42 очка) располагается на четвертой позиции.

Результаты других матчей:

«Уральский трубник» (Первоуральск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 3:6;

«Волга» (Ульяновск) — «Водник» (Архангельск) — 5:8;

«Динамо» (Казань) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 1:10;

«Мурман» (Мурманск) — «Старт» (Нижний Новгород) — 1:5;

«Родина» (Киров) — «Енисей» (Красноярск) — 4:4.