«Кузбасс» обыграл «Динамо» в матче чемпионата России по бенди

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Кемеровский «Кузбасс» обыграл московское «Динамо» в гостевом матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Москве, закончилась победой гостей со счетом 6:3. В составе «Кузбасса» отличились Артем Репях (3-я и 82-я минуты), Никита Иванов (11), Янис Бефус (22), Александр Баздырев (59) и Роман Дарковский (85). У «Динамо» мячи забросили Андрей Хроменков (32, 66) и Алексей Ничков (76).
«Кузбасс» набрал 54 очка и вышел на первое место в турнирной таблице, московское «Динамо» (42 очка) располагается на четвертой позиции.
Результаты других матчей:
«Уральский трубник» (Первоуральск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 3:6;
«Волга» (Ульяновск) — «Водник» (Архангельск) — 5:8;
«Динамо» (Казань) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 1:10;
«Мурман» (Мурманск) — «Старт» (Нижний Новгород) — 1:5;
«Родина» (Киров) — «Енисей» (Красноярск) — 4:4.