«Кузбасс» вышел в ¼ финала чемпионата России по бенди

Противостояния на стадии ¼ финала будут идти в виде серии до двух побед. Первые матчи пройдут 5 марта в Новосибирске, Красноярске, Нижнем Новгороде и Иркутске соответственно. Вторые матчи — 8 марта в Кемерове, Архангельске, Хабаровске и Москве. Третьи матчи, если потребуются, состоятся 9 марта также в Кемерове, Архангельске, Хабаровске и Москве.