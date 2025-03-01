«Кузбасс» вышел в ¼ финала чемпионата России по бенди

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Кемеровский «Кузбасс» завершил регулярный чемпионат России по хоккею с мячом выездной победой над казанским «Динамо» и сыграет в ¼ финала плей-офф с занявшим восьмую строчку новосибирским «Сибсельмашем».
Встреча прошла в Казани в субботу и завершилась со счетом 8:2 в пользу гостей. У победителей хет-трик оформил Роман Дарковский, дублем отметился Иван Репях, по мячу забили Данил Яковлев, Вадим Чернов и Никита Иванов. У хозяев дубль оформил Никита Стасенко.
Матчи финального тура регулярного чемпионата не повлияли на итоговое расположение команд в первой восьмерке, которая полностью сформировалась досрочно. «Кузбасс» (первое место) сыграет в ¼ финала с «Сибсельмашем» (8), архангельский «Водник» (2) — с красноярским «Енисеем» (7), хабаровский «СКА-Нефтяник» (3) — с нижегородским «Стартом» (6), а московское «Динамо» (4) — с иркутским «Байкалом-Энергией» (5).
Противостояния на стадии ¼ финала будут идти в виде серии до двух побед. Первые матчи пройдут 5 марта в Новосибирске, Красноярске, Нижнем Новгороде и Иркутске соответственно. Вторые матчи — 8 марта в Кемерове, Архангельске, Хабаровске и Москве. Третьи матчи, если потребуются, состоятся 9 марта также в Кемерове, Архангельске, Хабаровске и Москве.
В нижней части таблицы места команд, оставшихся за бортом плей-офф, распределились следующим образом: 9. «Уральский трубник» (Первоуральск), 10. «Родина» (Киров), 11. «Динамо» (Казань), 12. «Волга» (Ульяновск), 13. «Саяны» (Абакан), 14 «Мурман» (Мурманск).
Результаты остальных матчей последнего тура:
«Саяны» — «СКА-Нефтяник» — 4:14, «Сибсельмаш» — «Байкал-Энергия» — 4:7, «Уральский трубник» — «Енисей» — 6:10, «Мурман» — «Водник» — 2:2, «Родина» — «Волга» — 5:2, «Старт» — «Динамо» (Москва) — 5:7.