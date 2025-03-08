«Кузбасс» стал первым полуфиналистом чемпионата России по хоккею с мячом

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Кемеровский «Кузбасс» одержал победу над новосибирским «Сибсельмашем» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом и вышел в следующий раунд.
Встреча, прошедшая в Кемерове, завершилась со счетом 10:3. В составе победителей отличились Янис Бефус (9-я, 77-я минуты), Никита Иванов (32, 38, 67), Артем Репях (35), Вадим Чернов (40), Владимир Михальченко (58), Дмитрий Макаров (62) и Александр Баздырев (80). У гостей мячи забросили Денис Ключников (5) и Никита Гриценко (39, 90).
«Кузбасс» выиграл серию до двух побед — 2−0. В следующем раунде кемеровская команда сыграет с победителем серии «Динамо» (Москва) — «Байкал-Энергия» (Иркутск).