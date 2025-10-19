В Первоуральске идет турнир по мини-хоккею с мячом. Что это за вид спорта?

Отметим, что такой одновременно краткосрочный и интересный турнир проводится в Первоуральске во второй раз подряд. Матчи проходят с 17 по 20 октября, а финал и церемония награждения победителей состоятся в понедельник. А ведь еще полтора года назад ледовый дворец в небольшом городе был в печальном состоянии. Но благодаря партнерству с АО «Хромпик» он был реконструирован в 2024-м, и уже 24 октября прошлого года спортивный объект принимал у себя первый Кубок Губернатора. Победителем турнира в прошлом году стала местная команда «Уральский Трубник».