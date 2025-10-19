Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
22.10
Айлендерс
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.91
П2
3.96
Хоккей. НХЛ
22.10
Вашингтон
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.62
X
5.07
П2
4.58
Хоккей. НХЛ
22.10
Оттава
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.40
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
22.10
Питтсбург
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.34
П2
2.49
Хоккей. НХЛ
22.10
Торонто
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.32
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
22.10
Бостон
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.36
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
22.10
Даллас
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.74
П2
3.46
Хоккей. НХЛ
22.10
Нэшвилл
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.42
П2
2.84
Хоккей. НХЛ
22.10
Сент-Луис
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.32
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
22.10
Юта
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.39
П2
2.11
Хоккей. КХЛ
не начался
Спартак
:
Шанхай Дрэгонс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
1
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Северсталь
4
П1
X
П2

В Первоуральске идет турнир по мини-хоккею с мячом. Что это за вид спорта?

Вживую посмотрели на соревнования и сравнили с обычным хоккеем с шайбой.

Источник: Спорт-Экспресс

«Строим здоровое будущее для всего региона»

В пятницу в городе Первоуральск (Свердловская область) состоялось торжественное открытие Кубка Губернатора Свердловской области по мини-хоккею с мячом среди сильнейших молодежных команд России.

На торжественной церемонии открытия турнира от имени губернатора обратился первый заместитель Алексей Викторович Шмыков. Он поблагодарил АО «Хромпик» за активную поддержку развития хоккея в регионе и пожелал всем участникам турнира успехов.

Председатель Совета директоров Группы компаний «Полипласт» Александр Зинурович Шамсутдинов направил приветствие участникам турнира, в котором отметил: «Наша общая задача с местной властью — не просто поддерживать спорт, а создавать живое наследие. Чтобы через 10−20 лет сегодняшние мальчишки с гордостью говорили, что именно здесь, на этом льду, начался их путь. Инвестируя в здоровые традиции сейчас, мы строим здоровое будущее для всего региона».

Проведение турнира столь высокого уровня стало возможным благодаря поддержке правительства Свердловской области и официальному партнерству АО «Хромпик», входящего в состав Группы компаний «Полипласт».

Отметим, что такой одновременно краткосрочный и интересный турнир проводится в Первоуральске во второй раз подряд. Матчи проходят с 17 по 20 октября, а финал и церемония награждения победителей состоятся в понедельник. А ведь еще полтора года назад ледовый дворец в небольшом городе был в печальном состоянии. Но благодаря партнерству с АО «Хромпик» он был реконструирован в 2024-м, и уже 24 октября прошлого года спортивный объект принимал у себя первый Кубок Губернатора. Победителем турнира в прошлом году стала местная команда «Уральский Трубник».

Что такое мини-хоккей с мячом?

Думаю, вы наверняка задаетесь вопросом, что это за вид спорта? Если быть лаконичным, то это сочетание русского хоккея и хоккея с шайбой в привычном формате. Ледовая коробка соответствует параметрам КХЛ, однако бросается в глаза большая вратарская зона, напоминающая чем-то трехочковую линию в баскетболе. На льду одновременно находятся 12 хоккеистов: 2 голкипера и 10 полевых. Игровой снаряд — хоккейный мяч, изготовленный из пластиката (упругого материала) с диаметром 60−63 миллиметров.

При просмотре мини-хоккея с мячом все-таки в первую очередь невольно сравниваешь его с обычным хоккеем с шайбой. И вот что удалось отметить, посмотрев вживую встречу местного «Уральского Трубника», который спонсирует АО «Хромпик», и «Водника-2» из Архангельска.

Посещаемость ничем не уступает чемпионатам МХЛ и ВХЛ. На стадионе в Первоуральске был аншлаг. Местная команда действительно пользуется спросом и интересом со стороны болельщиков.

Динамика мини-хоккея с мячом мало отличается от хоккея с шайбой, а скорее даже превосходит. Ключевой фактор, который этому способствует, — минимальное количество экипировки у спортсменов, а также интересное строение коньков от формы до лезвия, больше напоминающее конькобежный спорт. По этой причине действия хоккеистов более прямолинейны.

Можно сравнить игру с движением поезда по рельсам. Зато это помогать хоккеистам набирать приличную скорость по прямой. Единственное, в чем проигрывает в динамике мини-хоккей с мячом, — скорость перемещения игрового снаряда. Скорость полета мяча уступает шайбе как при передачах, так и при ударах.

Мини-хоккей смотрится очень интересно и увлекательно. Особенно вживую. И он очень событийный. Большое количество голов, пенальти, минимальное количество остановок позволяют зрителям с интересом наблюдать за матчем все 60 минут грязного времени: два тайма по 30.

Кстати, в Первоуральске строят новую многофункциональную арену (для хоккея с мячом и футбола) — работы идут полным ходом. Стадион будет рассчитан на пять тысяч зрителей, комплекс будет включать поле размер 115 на 70 метров, оборудованный холодильной установкой для поддержания льда в межсезонье, а также спортивные площадки для многих видов спорта, включая баскетбол, волейбол и теннис.

В рамках открытия турнира состоялось чествование серебряного призера Кубка России — хоккейного клуба «СКА-Уральский Трубник». Команда из Первоуральска, основанная в 1937 году, впервые сумела пробиться в финал национального Кубка — это настоящий спортивный триумф, который войдет в историю клуба и российского хоккея с мячом.

«В хоккее с мячом намного больше событий»

В перерыве игры «Уральский Трубник» — «Водник-2» «СЭ» поговорил с опытным игроком и капитаном основной первоуральской команды «СКА-Уральский Трубник» Андреем Прокопьевым. Полузащитник рассказал о жизни сборной России по хоккею с мячом, нюансах игры и назвал города с лучшими аренами.

— Почему зрители, которые смотрят хоккей с шайбой, отдают предпочтение русскому хоккею? — вопрос Прокопьеву.

— В первую очередь, это скорость и динамика игры. За одну минуту в хоккее с мячом происходит намного больше событий.

— Какие ключевые нюансы отличают два вида спорта?

— Форма лезвия. У нас они они более прямые, что позволяет развивать большую скорость, а в хоккее с шайбой при заточке есть некий радиус. У нас, как и у конькобежцев, акцент на скорость, в хоккей с шайбой на первый план выходит маневренность.

— После забитого гола не отбивают кулачки.

— Да, у нас такой элемент шоу отсутствует.

— Насколько в русском хоккее профессиональный подход?

— Все то же самое, что и в КХЛ. Заранее приезжаем на стадион, затем получаем установку и идем разминаться. Перед вечерними играми даже бывают утренние раскатки.

— Сколько тренировок в неделю?

— В сезоне практически каждый день.

— Есть ли игроки, для кого русский хоккей — это хобби?

— У нас такого нет. Но вот в чемпионате Швеции есть такие игроки. Большинство хоккеистов работают в каких-то других сферах. Но те игроки, которые выступают в сборной Швеции и имеют профессиональные контракты, такого себе позволить не могут.

— А есть те, кто имел опыт выступления на уровне МХЛ или ВХЛ?

— Я про такие истории не слышал. Конечно, есть игроки, которые делали первые шаги в хоккее с шайбой по спортшколе, а затем перебрались к нам. Уже в возрасте 15 лет и старше перестроиться будет очень трудно. Скорее, даже невозможно.

— Какая сейчас ситуация со сборной России?

— Конечно, она существует и в нынешних реалиях, но принимает участие в соревнованиях лишь внутри страны. За сезон бывает несколько турниров по типу Кубка Губернатора, в которых выступает основная и молодежная сборная, а также местная команда Суперлиги.

Россия и Швеция в любом случае остаются сильнейшими сборными в нашем виде спорта. В последнее время подтянулась Финляндия. А атмосфера на чемпионатах мира всегда была просто шикарная. Полные трибуны, груз ответственности, то, что ты представляешь свою страну, — дорого стоит.

— И последний вопрос. Какие лучшие арены в России, на которых вы играли?

— Для меня лучшая арена в Иркутске, там самые громкие болельщики в мире. Также хорошие спортивные объекты в Хабаровске, Красноярске, Москве и Кемерове.

Никита Нечаев