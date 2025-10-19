В Первоуральске идет турнир по мини-хоккею с мячом. Что это за вид спорта?

«Строим здоровое будущее для всего региона»
В пятницу в городе Первоуральск (Свердловская область) состоялось торжественное открытие Кубка Губернатора Свердловской области по мини-хоккею с мячом среди сильнейших молодежных команд России.
На торжественной церемонии открытия турнира от имени губернатора обратился первый заместитель Алексей Викторович Шмыков. Он поблагодарил АО «Хромпик» за активную поддержку развития хоккея в регионе и пожелал всем участникам турнира успехов.
Председатель Совета директоров Группы компаний «Полипласт» Александр Зинурович Шамсутдинов направил приветствие участникам турнира, в котором отметил: «Наша общая задача с местной властью — не просто поддерживать спорт, а создавать живое наследие. Чтобы через 10−20 лет сегодняшние мальчишки с гордостью говорили, что именно здесь, на этом льду, начался их путь. Инвестируя в здоровые традиции сейчас, мы строим здоровое будущее для всего региона».
Проведение турнира столь высокого уровня стало возможным благодаря поддержке правительства Свердловской области и официальному партнерству АО «Хромпик», входящего в состав Группы компаний «Полипласт».
Отметим, что такой одновременно краткосрочный и интересный турнир проводится в Первоуральске во второй раз подряд. Матчи проходят с 17 по 20 октября, а финал и церемония награждения победителей состоятся в понедельник. А ведь еще полтора года назад ледовый дворец в небольшом городе был в печальном состоянии. Но благодаря партнерству с АО «Хромпик» он был реконструирован в 2024-м, и уже 24 октября прошлого года спортивный объект принимал у себя первый Кубок Губернатора. Победителем турнира в прошлом году стала местная команда «Уральский Трубник».
Что такое мини-хоккей с мячом?
Думаю, вы наверняка задаетесь вопросом, что это за вид спорта? Если быть лаконичным, то это сочетание русского хоккея и хоккея с шайбой в привычном формате. Ледовая коробка соответствует параметрам КХЛ, однако бросается в глаза большая вратарская зона, напоминающая чем-то трехочковую линию в баскетболе. На льду одновременно находятся 12 хоккеистов: 2 голкипера и 10 полевых. Игровой снаряд — хоккейный мяч, изготовленный из пластиката (упругого материала) с диаметром 60−63 миллиметров.
При просмотре мини-хоккея с мячом все-таки в первую очередь невольно сравниваешь его с обычным хоккеем с шайбой. И вот что удалось отметить, посмотрев вживую встречу местного «Уральского Трубника», который спонсирует АО «Хромпик», и «Водника-2» из Архангельска.
Динамика мини-хоккея с мячом мало отличается от хоккея с шайбой, а скорее даже превосходит. Ключевой фактор, который этому способствует, — минимальное количество экипировки у спортсменов, а также интересное строение коньков от формы до лезвия, больше напоминающее конькобежный спорт. По этой причине действия хоккеистов более прямолинейны.
Можно сравнить игру с движением поезда по рельсам. Зато это помогать хоккеистам набирать приличную скорость по прямой. Единственное, в чем проигрывает в динамике мини-хоккей с мячом, — скорость перемещения игрового снаряда. Скорость полета мяча уступает шайбе как при передачах, так и при ударах.
Мини-хоккей смотрится очень интересно и увлекательно. Особенно вживую. И он очень событийный. Большое количество голов, пенальти, минимальное количество остановок позволяют зрителям с интересом наблюдать за матчем все 60 минут грязного времени: два тайма по 30.
Кстати, в Первоуральске строят новую многофункциональную арену (для хоккея с мячом и футбола) — работы идут полным ходом. Стадион будет рассчитан на пять тысяч зрителей, комплекс будет включать поле размер 115 на 70 метров, оборудованный холодильной установкой для поддержания льда в межсезонье, а также спортивные площадки для многих видов спорта, включая баскетбол, волейбол и теннис.
В рамках открытия турнира состоялось чествование серебряного призера Кубка России — хоккейного клуба «СКА-Уральский Трубник». Команда из Первоуральска, основанная в 1937 году, впервые сумела пробиться в финал национального Кубка — это настоящий спортивный триумф, который войдет в историю клуба и российского хоккея с мячом.
«В хоккее с мячом намного больше событий»
В перерыве игры «Уральский Трубник» — «Водник-2» «СЭ» поговорил с опытным игроком и капитаном основной первоуральской команды «СКА-Уральский Трубник» Андреем Прокопьевым. Полузащитник рассказал о жизни сборной России по хоккею с мячом, нюансах игры и назвал города с лучшими аренами.
— Почему зрители, которые смотрят хоккей с шайбой, отдают предпочтение русскому хоккею? — вопрос Прокопьеву.
— В первую очередь, это скорость и динамика игры. За одну минуту в хоккее с мячом происходит намного больше событий.
— Какие ключевые нюансы отличают два вида спорта?
— Форма лезвия. У нас они они более прямые, что позволяет развивать большую скорость, а в хоккее с шайбой при заточке есть некий радиус. У нас, как и у конькобежцев, акцент на скорость, в хоккей с шайбой на первый план выходит маневренность.
— После забитого гола не отбивают кулачки.
— Да, у нас такой элемент шоу отсутствует.
— Насколько в русском хоккее профессиональный подход?
— Все то же самое, что и в КХЛ. Заранее приезжаем на стадион, затем получаем установку и идем разминаться. Перед вечерними играми даже бывают утренние раскатки.
— Сколько тренировок в неделю?
— В сезоне практически каждый день.
— Есть ли игроки, для кого русский хоккей — это хобби?
— У нас такого нет. Но вот в чемпионате Швеции есть такие игроки. Большинство хоккеистов работают в каких-то других сферах. Но те игроки, которые выступают в сборной Швеции и имеют профессиональные контракты, такого себе позволить не могут.
— А есть те, кто имел опыт выступления на уровне МХЛ или ВХЛ?
— Я про такие истории не слышал. Конечно, есть игроки, которые делали первые шаги в хоккее с шайбой по спортшколе, а затем перебрались к нам. Уже в возрасте 15 лет и старше перестроиться будет очень трудно. Скорее, даже невозможно.
— Какая сейчас ситуация со сборной России?
— Конечно, она существует и в нынешних реалиях, но принимает участие в соревнованиях лишь внутри страны. За сезон бывает несколько турниров по типу Кубка Губернатора, в которых выступает основная и молодежная сборная, а также местная команда Суперлиги.
Россия и Швеция в любом случае остаются сильнейшими сборными в нашем виде спорта. В последнее время подтянулась Финляндия. А атмосфера на чемпионатах мира всегда была просто шикарная. Полные трибуны, груз ответственности, то, что ты представляешь свою страну, — дорого стоит.
— И последний вопрос. Какие лучшие арены в России, на которых вы играли?
— Для меня лучшая арена в Иркутске, там самые громкие болельщики в мире. Также хорошие спортивные объекты в Хабаровске, Красноярске, Москве и Кемерове.
