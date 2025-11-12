Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Саянами», «Кузбасс» против «Сибсельмаша», другие матчи

Первый этап.
12 ноября.
СКА-Нефтяник — Саяны — 12.00.
Енисей — Уральский трубник — 15.00.
Кузбасс — Сибсельмаш — 15.00.
Волга — Ак-Барс Динамо — 17.30.
Водник — Родина — 19.00.
Динамо Москва — Старт — 19.45.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: СКА-Нефтяник — 0 очков (0 игр), Саяны — 0 (0), Енисей — 0 (0), Уральский трубник — 0 (0), Кузбасс — 0 (0), Сибсельмаш — 0 (0), Волга — 0 (0), Динамо Казань — 0 (0), Водник — 0 (0), Родина — 0 (0), Динамо Москва — 0 (0), Старт — 0 (0).