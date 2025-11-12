Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05:30
Колорадо
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.65
X
5.08
П2
4.30
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.32
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.40
П2
2.63
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Калгари
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
4
:
Автомобилист
2
П1
X
П2

Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Саянами», «Кузбасс» против «Сибсельмаша», другие матчи

Чемпионат России по хоккею с мячом.

Источник: Спортс"

Первый этап.

12 ноября.

СКА-Нефтяник — Саяны — 12.00.

Енисей — Уральский трубник — 15.00.

Кузбасс — Сибсельмаш — 15.00.

Волга — Ак-Барс Динамо — 17.30.

Водник — Родина — 19.00.

Динамо Москва — Старт — 19.45.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: СКА-Нефтяник — 0 очков (0 игр), Саяны — 0 (0), Енисей — 0 (0), Уральский трубник — 0 (0), Кузбасс — 0 (0), Сибсельмаш — 0 (0), Волга — 0 (0), Динамо Казань — 0 (0), Водник — 0 (0), Родина — 0 (0), Динамо Москва — 0 (0), Старт — 0 (0).