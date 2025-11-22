Ричмонд
Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Енисеем», московское «Динамо» против казанского и другие матчи

22 ноября пройдут матчи чемпионата России по хоккею с мячом сезона-2025/26.

Источник: Спортс"

Чемпионат России по хоккею с мячом.

Первый этап.

СКА-Нефтяник — Енисей — 6.00.

Волга — Водник — 12.00.

Сибсельмаш — Саяны — 12.00.

Кузбасс — Уральский трубник — 13.00.

Родина — Старт — 13.00.

Динамо Москва — Динамо Казань — 13.15.

Турнирное положение: Динамо Москва — 9 очков (3 игры), Водник — 9 (3), СКА-Нефтяник — 6 (2), Кузбасс — 6 (2), Уральский трубник — 6 (3), Енисей — 3 (2), Ак-Барс Динамо — 1 (2), Волга — 1 (2), Сибсельмаш — 0 (2), Родина — 0 (2), Старт — 0 (2), Саяны — 0 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.