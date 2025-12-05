Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Даллас
0
:
Сан-Хосе
0
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.70
П2
4.44
Хоккей. НХЛ
2-й период
Виннипег
2
:
Баффало
1
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.10
П2
5.63
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нью-Джерси
0
:
Вегас
1
Все коэффициенты
П1
6.40
X
4.17
П2
1.57
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.57
X
4.35
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
:
СКА
Все коэффициенты
П1
3.35
X
4.30
П2
1.94
Хоккей. НХЛ
не начался
Ванкувер
:
Юта
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Анахайм
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Шанхай Дрэгонс
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Нефтехимик
2
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
4
:
Спартак
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Северсталь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
4
:
Ак Барс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
2
:
ЦСКА
3
П1
X
П2

Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Волгой», московское «Динамо» против «Кузбасса» и другие матчи

6 декабря пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом сезона-2025/26.

Источник: Спортс"

Чемпионат России по хоккею с мячом.

Первый этап.

Саяны — Старт — 9.00.

Волга — СКА-Нефтяник — 12.00.

Водник — Сибсельмаш — 13.00.

Динамо Казань — Енисей — 13.00.

Динамо Москва — Кузбасс — 13.15.

Турнирное положение: СКА-Нефтяник — 18 очков (6 игр), Динамо Москва — 18 (7), Водник — 16 (7), Кузбасс — 13 (6), Уральский трубник — 12 (7), Родина — 9 (6), Старт — 9 (6), Енисей — 6 (6), Ак-Барс Динамо — 4 (6), Волга — 4 (6), Сибсельмаш — 3 (6), Саяны — 0 (7).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.