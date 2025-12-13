Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Кузбассом», «Уральский трубник» против московского «Динамо» и другие матчи

Чемпионат России по хоккею с мячом.
Первый этап.
СКА-Нефтяник — Кузбасс — 6.00.
Саяны — Водник — 9.00.
Енисей — Сибсельмаш — 11.00.
Уральский трубник — Динамо Москва — 11.00.
Динамо Казань — Родина — 13.00.
Старт — Волга — 13.00.
Турнирное положение: СКА-Нефтяник — 24 очка (8 игр), Динамо Москва — 24 (9), Водник — 19 (9), Кузбасс — 16 (8), Старт — 15 (8), Уральский трубник — 15 (8), Родина — 12 (7), Енисей — 9 (8), Ак-Барс Динамо — 4 (4), Волга — 4 (8), Сибсельмаш — 3 (8), Саяны — 0 (9).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.